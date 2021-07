Õllejoogast kirveviskeni – mis on Eesti rahvaspordialad?

Milleks aga keskmisele eestlasele see kekutamine? Mis mõtet on vaadata suuri spordivõistlusi, näiteks jalgpalli EM-i, kus Eesti niikuinii kaasa ei löö? Tõsi, olümpial veel on kellelegi pöialt hoida, ent tegelik rahvasport peitub meie oma kodumaal. Mis on rahvameeste meelisspordialad ehk millised on Eesti kõige veidramad spordiüritused?

Mudajooks

Kes on Hollywoodi politsei- või sõjafilme näinud, on tähele pannud vähemalt üht stseeni, kus tegelane peab läbima mudase kadalipu. Sarnast elamust pakub Kesk-Eestis toimuv mudajooks.

Mudajooks ei ole niivõrd võistlus, pigem lihtsalt hea ajaveetmisviis. Tegemist on rahvaspordiüritusega, kus jooksjad lasevad oma sisemised loomad valla ning mõnulevad kui põrsad mudamülkas. Jooksjad peavad läbima erinevaid takistusi, ent põhiline on mudas müttamine, kuna nii mõnedki takistused on vaid (mudas) roomates läbitavad.

Esikolmikut mudajooksul välja ei anta, ent see-eest saavad kõik osalejad medali mäletamaks, kui tore seiklus oli. Küllap jääb mõneks ajaks ka mudalõhn juustes meenutama hetki, mis roomates veedeti.

Naisekandmine

Eestisse jõudis naisekandmine 1998. aastal, mil Väike-Maarjas võeti traditsioon sõprusvallalt Sonkajärvilt üle. Nii nagu nimeski kirjas – võistlus seisneb naise kandmises. Mees läbib kadalipu, naine hoiab ümbert kinni. Eesti stiili kohaselt on naine mehe seljas, pea alaspidi. Ohutuse mõttes võivad osalejad end kindlustada, ent naised peavad kindlasti kiivrit kandma. Võistluspaar ei pea minema läbi tulest, veest aga küll. Lisaks sellele peab takistustest üle ronima.

Naisekandmine pärineb meie põhjanaabritelt soomlastelt, kes alates 1992. aastast on korraldanud naisekandmise võistlusi. Tegemist on alaga, mille maailmarekordit hoiavad eestlased Margo Uusorg ja Birgit Ulrich 2000. aastast saati.

Võistlus on Väike-Maarjale selge jälje jätnud. Endiselt on põhilisel staadionil suur auk, mis täideti võistluse ajaks veega, kust takistusena läbi minna, ent mis võistlusvälisel ajal seisab niisama tühjana. Nüüd on see saanud kohaks, kust saavad lapsed läbi joosta. Kes teab, ehk korraldavad nad omaette uusi võistlusi. Viimane naisekandmise võistlus toimus 2018. aastal ning hetkel ei ole uut infot järgmise võistluse kohta.

Kiiking

Igal popimal külapeol on lisaks suurele jaanikiigele ka kõrge kiik, millega kiikingut harrastada.

Kiiking on eestlaste leiutatud spordiala, mis paneb ka julgemal inimesel jalad värisema. Kiikingu loojad ütlevad, et kiiking algab siis, kui jalad on kõrgemal kui pea – enne seda on tegemist kiikumisega. Spordiala mõte on selles, et peab kiigega üle võlli käima. Tegelikult pole midagi suurt karta, jalad ja käed on kiige külge kinni seotud ning kukkumisvõimalust pole. Pead lihtsalt võimalikult suure hoo sisse saama ja oledki sportlane valmis!

Õllejooga