ARVUSTUS ⟩ Kemmerg keset linna: Milline on Tartu parim välivets?

Minu seiklusrohke rännak mööda Tartu välikäimlaid tõestas, et kemmerguid leidub igasuguseid. Mõned puhtad, teised tasulised ja kolmandad jäid üldse suletuks. Minu inspektsiooni tulemuste põhjal on Tartu kesklinna käimlakultuuri kõige esinduslikum isend La Dolce Vita lähedal pargis asuv stiilne, puhas ja tasuta tualett. Kõige puudusterohkem oli hetkel Delta läheduses asuv teisaldatav kemmerg. Siiski loodan, et ükski inimene ei jää ilma ja vaatamata puudustele saab asjad aetud.

Kaubanduskeskuste vetsude võidujooks

Tasku keskus – Eeskujulikult puhtad, paberi ja kätepesuvõimalustega tualetid nii esimesel, teisel kui ka kolmandal korrusel. Kahjuks on Tasku keskus viimastel aastatel teinud kõik vetsud tasuliseks.

2/5

Kvartal – Teise korruse WC on pea täiesti viie tärni vääriline, kuna on palju ruumi, modernsed võimalused ning isegi mahe muusika mängib taustal. Kuuldavasti on just see WC paljude seas eelistatud. Kas just valgustusega peeglite või loomapiltidega kaunistatud kabiinide uste pärast? Kvartali algusaegadel oli kahjuks küll tegemist tasulise vetsuga, kuid õnneks on keskuse omanikud mõistuse häält kuulda võtnud ja enam rahvast ei kasseeri. Kuid alumise korruse omade kohta ei saa sama öelda. Seal tuleb jälle münditaskud välja võtta.

4/5

Kaubamaja – Kaubamaja suur kolmandal korrusel asuv tualett on kahjuks oma ruumikitsikusega üks nõrgimaid Tartus. Kabiinid on väiksemad kui tikukarbid, nii et ei mahu isegi ümber keerama. Paistab, et eesmärk on olnud tekitada võimalikult palju kabiine väikese ala peale, kuid selle võrra ei mahu seal keegi ei istuma ega astuma. Õnneks ei pea kukrut selle vaimustava kogemuse eest kergitama.

1/5