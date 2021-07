4jalehe juhtkiri: Vihase Eesti Mehe™ Päevik

Minu kergelt roostetanud auto ei taha esialgu käima minna, kuid pika pusimise peale see vana passat allub ning peagi olen teel tööle. Paak on sinist täis, ma saan naabrimehe käest alati võtta kui vaja. Töötan kaheksast viieni ja ametlikult saan alla keskmise, aga osa tuleb sulas juurde. Tegelt hea skeem, ma saan rohkem kui saaks ametlikult ja ülemused hoiavad maksude pealt kokku.

Aga muidu on need ülemused täielikud raisad. Ise istuvad oma soojal kohal kõrge palga eest ja meie oleme need, kes seda PÄRIS tööd teevad – palka saame häbiväärselt vähe. Välismaistel omanikel ei ole ka sooja ega külma, kuidas meil läheb. Meil enamik töö juurest ikka lüpsavad kui kuskilt saab. Kui tööl tekib vanametalli, siis panen selle kõrvale ja viin ära. Mingeid kontoritarbeid olen ka ikka koju viinud. Noh ja vahepeal olen lihtsalt haiguslehele läinud, kui tahan puhata. See töötab hästi, eriti nüüd koroona ajal. Las riik ja tööandja maksavad mu eest.