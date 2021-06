Tänavatelt tumeveebi. Kuidas Vene neonatsid pagesid interneti hämarustesse?

Ameerika teadlaste uuringud on näidanud, et 93% lehekülgedest, mida tumeveebi kasutajad külastavad, on ka tavaveebis täiesti kättesaadavad. See võib tähendada seda, et eelkõige huvitab tumeveebi kasutajaid võimalus sirvida vajalikku sisu anonüümselt. Samuti kasutavad tumeveebi opositsioonimeelsed jõud, keda kehtiv võim ei salli ning kelle sisu ei lubata tavaveebis avaldada. See on andnud neile võimaluse oma ideid pooldajatega piiramatult jagada ning seetõttu on totalitaarsetel riikidel aina raskem endale mittesobivaid poliitikuid suukorvistada. Selline sõnavabaduse laine on siiski tekitanud olukorra, kus oma maailmavaadet saavad propageerida ka need, kellele paljud seda võimalust anda ei sooviks.