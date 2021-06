Vandeadvokaat on oma kaitse alla võtnud mitu erinevat Eesti avaliku elu tegelast, nagu näiteks Marti Kuusiku, Alari Kivisaare, Brigitte Susanne Hundi, kes kõik on otsustanud neid laimanud isikud pihtide vahele võtta.

Ainuüksi 2021. aastal on jõustunud kaheksa maakohtu määrust ja üks ringkonnakohtu otsus, mille sisuks on mittevaralise kahju nõue internetis levitatud valeinfo ja ebakohaste arvamuste eest. Laimajad on pidanud maksma 100 kuni 5500 euro suuruseid trahve. Rahalisi trahve on toonud halvustavad kommentaarid, valeinfo ja laimamised.