Kuigi narkootilisi aineid kasutatakse globaalselt, toimub nende kasvatamine ning tootmine peamiselt kindlates sobiva kliima ning poliitikaga riikides. Millist mõju avaldab illegaalne, reguleerimata ning riskirohke tootmine keskkonnale? Kas mõnuainete keskkonnamõju on midagi, millele peaks tähelepanu pöörama tavatarbija, kes on juba palmiõlist ning kilekottidest loobunud? See on midagi, millele enne järgmist pidu mõelda.