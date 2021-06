Z-generatsioon. Kahe Atlandi kalda võrdlus

Artikli fookuses olevale Z-generatsioonile eelneb Y-generatsioon, mida kutsutakse ka millenniumilaste (ingl k millennials) põlvkonnaks. Vaatame, kuidas varasemad uuringud kumbagi põlve iseloomustavad. Millenniumi generatsiooni esindajad tahavad end pidevalt täiendada, omavad tugevat sotsiaalset vastutustunnet ja soovivad aktiivselt osaleda kogukonnaelus. Nad on tehnoloogiaosavad ja sündisid erinevate vidinate, näiteks arvutite, CD-de ja MP3-de, keskel. Zoomerid on seevastu üles kasvanud nutitelefonide ja sotsiaalmeedia keskel, nad on võimelised leidma informatsiooni paari sekundiga ja nad suhtlevad pigem tehnoloogia teel kui näost-näkku. Nende jaoks on teadmised ja intelligentsus olulisemad kui teaduslik kraad ning tööalaselt on neil soov teha midagi tähendusrikast.