Rakvere grillvorstid, Saku Originaal ja süldimuusika, teie kord on särada. Aasta pikim päev ja lühim öö on meie seas nagu teised jõulud, mil võib süüa end heast-paremast ogaraks, loputada see alla vedela leivaga, vahepeal saunas higistada ja varajastel hommikutundidel võib-olla tantsugi vihtuda. Viimast teevad muidugi mõned julgemad. Kõlab, nagu tegemist oleks ühe suure söömapeoga lugejale arusaamatuks jäävatel põhjustel. Tegelikult tahaks tõdeda, et jaanipäev on ju midagi enamat kui üks suur mugimine, lullilöömine ja niisama taararaha kogumine. Või kas ikka on?