Kiirmood. Ühed kannavad ja teised kannatavad

Majanduslike raskuste tõttu on tehasetöötajad prostitutsiooni sunnitud. Lisaraha teenimiseks võivad naised ekstreemsematel juhtudel olla sunnitud oma lapsi tehasesse tööle tooma, lootuses, et ühiselt teenitud raha tagab perele parema tuleviku. Reaalsuses aga treenivad need emad oma lapsi uueks tehasetööliste generatsiooniks. Bangladeshi tehastes töötab eeldatavasti 5,7 miljonit 10-14-aastast last. 34% ühes Vietnami sweatshopis töötavast 763 naistest tunnistas, et neid on tööpostil ahistatud – neid on löödud, alandatud või seksuaalselt ärakasutatud. Number on kaheldav, sest paljud naised kardavad ka anonüümselt tehases toimuvat tunnistada. Töölisi karistatakse väikseimate eksimuste pärast füüsilise (ülemused löövad naisi keppide või palja käega) ning vaimse vägivallaga, mille tuemuseks on pidev pinge ning hirm, mis lisab juba eos ohtlikele töötingimustele. Paljud naised kardavad tööpostil väsimusest nõrkemist ning isegi WC-s käimist.

Anonüümselt meediaga oma lugusid jagavad naised on märkinud, et tehased ei võta mehi tööle, kuna nad peaksid kuidagigi vastama nende nõudmistele, kuid naiste nõudmisi saavad nad lihtsalt maha suruda. Lisaks tehasetööle hoolitsevad naised kodus laste eest (seda isegi pere ainsa leivateenijana) ning on tihti sunnitud väiksemaid lapsi ka tööle kaasa võtma. Koormava töö ning eraelu kõrvalt on õmblejatel võimatu leida aega ja energiat luua oma õiguste kaitseks ametiühinguid, piiravaks teguriks on ka teadmiste ning oskuste puudumine. Rääkimata hirmust karistuste ees, mis võiksid järgneda streigile.

Miks meid üldse ei huvita

Kõik eelpool mainitu on ümberjutustus nende päris inimeste kannatustest, kelle lugusis on meedias juba tuhandeid kordi räägitud. Kuid vaatamata sellele, kui palju töötajaid on hukkunud arengumaade tekstiilitehaste kokkuvarisemises, või kui kurbi kaadreid on näidatud dokumentaalfilmide festivalidel, ei ole kiirmoetööstus kuhugile kadunud. See on ikka siin, vallutamas meie ostukeskuseid ning moetänavaid.

Tundub, et arenenud ühiskonna kodaniku jaoks on neis tehastes toimuv nii kohutav ning meie oma reaalsusest nii erinev, et see ei tundu olevat päris. Ka kõikide faktidega silmitsi seistes on mugavam pead pöörata ja korrutada endale, et säärases lõksus pole võimalik elada: „Miks nad siis mujale ei koli või endale paremat tööd ei otsi?” Kuna meie enda heaolu – odavad moodsad riided ja komplimendid, mis me nende eest saame, sõltub otseselt maa- ning meredetaguste inimeste kannatustest, mistõttu empaatia ning kahjutunde leidmine on keeruline. Pinnapealsed rõõmud ja hüved, nagu ostlemine stressi leevenduseks, paneb meid unustama, milliste inimest kätetööd me seljas kanname. Kahjuks just selline salgamise ning rõõmuhormoonidele ehitatud preemiasüsteem hoiab kiirmoega tegelevaid ettevõtteid kasumis, samas kui töötajad tasuvad nende riiete eest tõelist hinda.