„Kurat võtaks, ma olen piisavalt vaene!” ehk šampuse hinnaga campus

Nooruse 7 maja üürnik Arturis tekitab mõte hinnatõusust vastakaid emotsioone. Ta mõistab, et ühiselamul on remonti vaja: tema toa aken laseb tuult läbi ja külma sisse ning ta teab inimesi, kelle tubade seinad on niivõrd vanad, et neisse tekivad augud. Samas arvab Artur, et isegi pärast üüri tõstmist võtab elanike tingimuste parandamine kaua aega ning tema isiklikult neid paremaid tingimusi nautida ei saa. Ka Sigrit arvab, et see ühiselamu vajab värskenduskuuri, ja saab aru, miks üüri tõstetakse. „Koroonaolukord ka muidugi, kust nad selle raha mujalt ikka võtavad, eks ole,“ ütles Sigrid. Samas küsib ta, kas säärane valik on moraalselt õige ning tunneb end sisimas nördinult.

Mis meil üle jääb?

Mitmed elanikud toovad välja, et kui ei oleks pandeemiat, polekski üüritõus niivõrd suur probleem. Hetkel aga on paljud tulenevalt koroonaviiruse põhjustatud olukorrast töötuks jäänud ning on neid, kelle vaimne tervis sai kannatada. Samas ei tule ka kõne alla akadeemiline puhkus, kuna nii kaob riigi toetus, mida nii mõnigi tudeng kasutab üüri maksmiseks.

Katre, Liisa, Birgit ja Artur plaanivad aga vaatamata hinnatõusule ka järgmisel aastal ühiselamus elada. Olukorraga leppimisele mõistlikku alternatiivi nad ei näe ja üürnikuna jätkamiseks toovad nad kolm peamist põhjust: ühiselamute head asukohad õppehoonete läheduses, ühe voodikoha suhteliselt odav üür ja ühiselamukoha üürimise mugavus võrreldes korteri otsimisega.

Kõiki tudengeid olukord siiski ei häiri. Tanel mõistab, et hinnad kasvavad niikuinii ning teda ei häiri ka see, et kuulis hinnatõusust sõpradelt, mitte Campuselt endalt. Tema arvates ühiselamus pakutavad tingimused suurepärased ning kindlasti kavatseb ta ühiselamusse edasi jääda.

Välistudengid ei teadnud, millesse end segasid

Hinnatõus puudutab väga tugevalt välistudengeid, kes pandeemia tõttu ei tohi üürida tuba kellegagi koos ning seetõttu peavad maksma kogu toa eest. Raatuse 22 asuvas ühiselamus võib välistudengi jaoks üür juba praegu küündida lausa 300 euroni.

Sealne elanik, itaallasest Erasmuse programmi praktikant Biancamaria, kolis ühiselamusse aprilli lõpus plaaniga üürida tuba kolmeks kuuks. Sellest, et kolmandal kuul rent tema elukohas tõuseb, polnud ta teadlik. Tema hinnangul on rendihind juba praegu põhjendamatult kõrge ning selle hinna eest ootaks ta paremaid tingimusi, näiteks kokkamiseks ahju kasutamise võimalust. Kui ta viibiks programmi raames Eestis kauem, otsiks ta omale parema hinna-kvaliteedi suhtega eluaseme, kuna tema Erasmuse toetus kuu kohta on tema praegusest üürihinnast vaid 50€ võrra suurem.

Üliõpilasesindajad hinnatõusule vastu

14. aprillil toimus Tartu Üliõpilasküla üldkoosolek, kus üürihinna tõus kinnitati. Koosolekul osalesid Tartu Ülikooli, rektorite sihtasutuse ja üliõpilaste esindajad.