LGBT+ inimesed kväär ööelust: turvalisus, vabadus ja kogukond

LGBT+ klubide olulisus ja roll elus: Ikka hästi oluline roll. Käingi põhiliselt ainult siis väljas, kui üritusel on mingisugune LGBT+ sõbralikkuse või kväärisõbralikkuse teema, et näha sõpru-tuttavaid ja inimesi, keda pole ammu näinud, kellega iga päev ei suhtle.

Olen ka kriitiline olnud LGBT+ kogukonna mõiste suhtes, mis justkui näitaks, et inimesed, kes on geid või lesbid või biseksuaalsed või transsoolised või mittebinaarsed, on kuidagi väga sarnased. Ei ole, on väga erinevad, erinevate poliitiliste vaadetega näiteks. Aga sellest hoolimata on mulle tähtis, et näeksin teisi inimesi, kes on kväärid, kes tunnevad end hästi, kes pidutsevad, kellel on lõbus, kes tantsivad, naudivad õhtut, kes on välja tulnud enda parimates riietes, kes tahavad esineda. Selles mõttes see kogukonna-feel on ikka oluline.

Lisaks ma olen üldse kimbatuses, nähes sõnastust LGBT+ sõbralik või kväärisõbralik. Ma unistan kohtadest või pidudest, mis on ise kväärid, mida teevad kväärid inimesed enda tingimuste järgi, mitte ei müü LGBT+ sõbralikkust või queeri mingile teatud ühiskonnagrupile. Mõtlen seda, et mind ei huvita inimeste seksuaalpartnerite sugu, vaid soov astuda välja hetero- ja cisnormatiivsest kultuurist ja selle maailma tavadest. Võtta vastutus, et pidu oleks ligipääsetav, et seal oleks turvaline, et seal oleks lõbus.

Kus on turvaline: Ma eriti ei tunne, et Eesti peomaastik oleks väga palju turvalisuse peale mõelnud ausalt öeldes. Peokeskkonnas täielikult turvalist kohta tagada on võimatu, sest pidu on iseenesest selline kaootiline asi, ja ta peabki niimoodi olema, see on selle võlu. Tarbitakse alkoholi ja see flirt, tutvumine ja tantsimine on täiesti ootuspärane. Ma olen ise kogenud end LGBT+ sõbralikkusega reklaamival peol näiteks ahistamist. Kui tegu on üritusega, kuhu võib tulla ka suva rahvas enda uudishimu rahuldama või end lahedana tundma, siis võib turvalisus ilmselt tahaplaanile jääda. Kui tullakse enda hoiakute ja käitumisharjumustega, kus katsumist ja krabamist peetaksegi sinna keskkonda sobilikuks.

Turvalisus ei sõltu ainult sellest, kas korraldaja on leidnud raha turvatöötaja palkamiseks, vaid ka sellest, kas ta on läbimõelnud, mida see turvalisus tähendab, ja kuidas see peokeskkond saab sellele kaasa aidata. Kas näiteks baariteenindajad teavad, mida teha, kui kõrvallauas silmnähtavalt ahistatakse kedagi. Või mis käitumist üldse sallitakse. Harilikult peokorraldaja arusaam näib olevat sellest, et kaklusi ei tohi olla ja oma alkoholiga ei tohi tulla, aga see on kõik. See võiks olla läbimõeldum, et kuhu pöörduda, kui keegi kas või verbaalselt ahistab. Kui lähed turvamehe juurde ja ta lihtsalt ei ole teadlik nendest asjadest, siis ta ei oska ka mitte midagi teha.