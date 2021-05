Juhtkiri #11: Suletud uste semestrid

Nii on need viimased semestrid ülikoolides möödunud. Tudengid, kes täna on lõpetamas teist kursust, on saanud ülikoolis kohal käia sisuliselt vaid ühe semestri neljast. Sügisel ülikooli astunud pole isegi seda näinud. Tõepoolest, viiruse kätte suremise ja töökaotuste kõrval on tegemist madala hinnaga, mida maksta, ent see pole siinse kirjutise mõte.