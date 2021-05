Eluliin. Emotsionaalse toe telefoniliinid ulatavad hädasolijale abikäe.

Rasked päevad venivad õhtusse ning kui viimaks on aeg hinge tõmmata, võib tekkida tunne, et enam ei jaksagi. Tüdimus. Lootusetus. Midagi ei lähe paremaks. Vahest ei ole ka kellelegi oma mõtteid kurta. Üksildustunne haarab inimese endasse. Teki all kookonisse tõmbununa tulevad pead paitama nukrad mõtted, mis panevad pisarad voolama ja tekitavad tunde, et „äkki ei olegi mõtet”. Aga alati on. Alati tuleb järgmine päev, lihtsalt öö on vaja üle elada. Sellega võib aidata Eluliin, kelle vabatahtlikud on helistajate jaoks olemas.

Kuidas näeb vabatahtlik töö välja?

Telefoniliinid töötavad tänu vabatahtlike abile. „Motivatsioon vabatahtlikuks saada võib tekkida erinevatel põhjustel. Tuge pakuvad need, kes tahavad lihtsalt täita mingit õilsat missioonitunnet, ent ka need, kes on oma elus midagi väga rasket läbi elanud, võib-olla suudavad samastuda inimesega teiselpool liini ning soovivad teisi oma kogemusega aidata,” ütles Mölder. Tema sõnul loovutavad emotsionaalse toe telefoniliini vabatahtlikud tavaliselt 1 kuni 2 ööd ühest kuust, et veeta pikki tunde inimestega, kes vajavad kedagi, kellega hapral tunnil rääkida. „Vabatahtlikud on olemas, et aidata inimesed läbi rasketest aegadest,” ütles Mölder.

Kuigi vabatahtlikuks saamise soov võib olla paljudel, ei sobi see Mölderi hinnangul kõigile. Eluliin teeb põhjaliku eeltöö, viies läbi koolituse, kus selgitatakse välja, kas inimene sobib vabatahtlikuks. „Koolitus õpetab inimest ka iseend tundma – kas ta on piisavalt tugev, et hakkama saada emotsionaalse nõustamisega,” sõnas ta.

Tegemist ei ole palgalise tööga, vaid vabatahtlik panustab siis, kui ta ise selleks valmis on ja kui ta suudab seda teha. „Näiteks soovitatakse vabatahtlikel võtta aeg maha, kui enda isiklikus elus on midagi jahmatavat juhtunud,” andis Mölder pilguheidu vabatahtlike ellu.

Samal ajal, kui paljud söövad õhtust koduseinte vahel, asuvad vabatahtlikud teele, et alustada oma öist vahetust Eluliinis. Emotsionaalse toe liin ootab kõnesid igal õhtul 19st kuni 7ni hommikul. Oma unetunde loovutada ei ole lihtne, ent vabatahtlikud teevad seda suurema eesmärgi nimel. „Helgemad hetked vabatahtliku tööpostil on need, kui helistaja tunneb kergendust ning mure jagamisest on olnud abi. Pole midagi paremat sellest, kui öö on mööda saadetud ning uus päev koidab nii vabatahtliku kui ka helistaja jaoks – see tähendab, et töö on korda läinud,” kirjeldas Mölder vabatahtliku töö tunnustavat poolt.

Mölderi sõnul ei helista emotsionaalse toe liinile ainult suidsiitsete mõtetega inimesed. Enamjaolt on helistajaks inimene, kes tunneb end üksikult ja tahab muret kurta. Mure võib olla lähedase kaotus, õnnetus, traumaatiline juhtum, peretüli ja konflikt, paarisuhteprobleem, tööprobleem, kiusamine ja palju muud.

Mölderi sõnul pöördutakse sinna ka eluliste muredega ja ka siis, kui on mure kellegi teise pärast. Näiteks pereliikmed, kes tunnevad muret, et lähedane on sõltlane. Emotsionaalse toe telefonile pöördutakse kõikvõimalike probleemide hulgas ka sellega, kui elu mõte on kadunud. „See ei tähenda ilmtingimata suitsiidseid mõtteid, vaid ka lihtsalt seda, et ei tea, millises suunas oma eluga liikuda,” lisas ta.

Kuidas inimest rahustatakse?

Vestlus suitsiidsete inimestega ei ole alati lihtne. „Kui helistatakse enesetapumõtetega, arutatakse see mõte läbi. Näiteks kuidas see tekkis ja mis neid mõtteid on võimendanud. Proovitakse rahulikult läheneda,” ütles Mölder.

Emotsionaalse toe telefoni eesmärk on enesetappude ennetamine, andes inimesele võimaluse rääkida oma mõtetest ja pingetest.

Kui lähedasel on probleem või elus raskem aeg, tuleb ka talle läheneda rahulikult. „Ei tasu pakkuda kiireid lahendusi, mida ta ei suuda kohe vastu võtta või milleks ta ise ei ole valmis,” lisas Mölder. Tema sõnul ei tohiks hakata kohe abi pakkuma. Selle asemel on kõige suurem abivahend inimese ärakuulamine. „Julgustamine ning toetamine on samuti oluline, kasvõi lihtsate lausetega, nagu näiteks „Homme tuleb päikesepaisteline ilm.”,” ütles Mölder. Kui inimesel on mure, ongi Mölderi hinnangul kõige parem abivahend see, kui ta saab oma muret jagada.