CO2. Segadust külvav kasvuhoonegaas

ERL-i huvikaitse ekspert Madis Vasser lisas, et tihtipeale jäetakse andmete üle arutlemisel täpsustamata see, et räägitakse kõikidest kasvuhoonegaasidest, mitte ainult süsinikdioksiidist.

Mis aga puudutab kurikuulsat süsinikuneutraalsust, millest räägitakse söögi alla ja söögi peale, siis selle osas on eksperdid ühel meelel – tegemist on küll õilsa eesmärgiga, kuid oht rohepesuks on olemas. Johanna Maarja Tiigi sõnul on kahetsusväärselt olnud viimasel ajal olukordi, kus süsinikuneutraalsuse saavutamise lubadust kasutatakse rohepesumaigulises retoorikas. Tiigi sõnul on neutraalsuseni võimalik jõuda töötades korraga kahe erineva osa kallal: vähendades kasvuhoonegaaside heidet suurel määral ja sidudes või eemaldades atmosfääri sattunud heitmed. Tiik ütles, et kriitilise tähtsusega on just vähendamise osa võrrandist, sest süsinikuneutraalsuseni ei ole võimalik jõuda ilma radikaalse heitmete vähendamiseta kõikjal, kus see on võimalik. „Kahjuks tuuakse pigem põhjuseid, miks heitmeid mitte vähendada või nende vähendamist tulevikku edasi lükata,” ütles Tiik.

Süsinikuneutraalsuse saavutamisest räägivad aina enam ka erinevate sektorite ettevõtted. Martin Küttimi hinnangul on selles veidi rohepesu hõngu, sest kuigi ettevõtted investeerivad päikeseparkidesse või ostavad metsa kokku, on tegu siiski kompensatsioonimehhanismi, mitte looduslikku süsinikuringi jäljendava protsessiga. Johanna Maarja Tiik lisas, et paratamatult ei ole firmade jaoks sageli heitmete vähendamine prioriteet number üks. „Seetõttu ongi mugavam otsida erinevaid võimalusi oma brändi päästmiseks, samas enda tegevust tegelikkuses vähem ümber profileerides,” rääkis ta. Nendega ühel meelel on ka Madis Vasser, kelle sõnul on praegu statistiliselt rohkem roheliseks värvimist kui päriselt rohelist tegutsemist.

Toodete süsiniku jalajälg Tere ja Farmi näitel

Nagu ELF-i kliimaekspert Johanna Maarja Tiik eelnevalt ütles, on süsinikuneutraalsuse saavutamiseks tarvis heitmeid vähendada ja just seetõttu on saanud uueks trendiks toote või teenuse süsiniku jalajälje arvutamine. Ka Eesti ettevõtted on võtmas suunda sinnapoole, et teha kindlaks enda tegevuse jalajälg ja leida kohti, kus seda oleks võimalik vähendada. Üks sellistest firmast on Nordic Milk, mille alla kuuluvad igale eestlasele tuttavad piimabrändid Tere ja Farmi. Ettevõtte kestliku arengu juht Katrin Tamm rääkis, et neil tekkis soov hakata teadlikult tegelema ettevõtte jalajälje vähendamisega ja olukorra kaardistamiseks võtsid nad endale partneriks keskkonnamõjude analüüsiga tegeleva firma Sustinere.