Must tsoon, öövalved ja magamatus – kuidas läheb koroonaosakondades töötavatel arstitudengitel?

Arstiõpe ilma töö ja öövahetustetagi on üks intensiivsemaid erialasid ülikoolis. Seega on kooli ja töö vahel tasakaalu leidmine paras katsumus. Pirgit rääkis, et tema jaoks on võtmelahenduseks olnud hea ajaplaneerimine. Emilia tunneb aga, et kahe asja tegemine tuleb paljuski unetundide arvelt, kuna tihti ei ole võimalust end pärast öövalvet täielikult välja puhata. Anleen proovib iga päev õues käia ja füüsilist aktiivsust hoida. „Hästi oluline on näiteks sõpradega suhtlemine, et näed inimesi,“ rõhutas Anleen. „Sotsiaalset poolt ei tohi jätta unarusse.“

Kurnatuse trumpavad üle head emotsioonid ja väärtuslikud kogemused

Pirgiti jaoks on koroonaosakonnas töötamine on muutunud pea sama rutiinseks kui töö tavalises osakonnas. Emilia sõnul on COVID-osakonnas töötamine kordades väsitavam kui tavalistes osakondades. Emilia rääkis, et enamasti on tööl põnev ja saab jälgida erinevaid patsiente, kuid siiski on see väga kurnav. Ta lausus, et vahel läheb ta koju õnnelikuna, kuid vahel kahtleb miks ta üldse meditsiinis pingutab ja vaeva näeb. „Väga palju erinevaid emotsioone on olnud selle viie kuu jooksul,“ ütles Emilia. Ka Anleeni sõnul on päevad väga erinevad – vahel on vahetusejärgne kojuminek pikisilmi oodatud kergendus, vahel möödub vahetus rõõmsamas meeleolus.

Anleen rääkis, et meditsiinis töötamise puhul on väga oluline oskus peale valvet n-ö uks enda taga kinni tõmmata ja jätta kurvad emotsioonid maha. Ta peab oluliseks oskust võtta töölt kaasa positiivsed emotsioonid. Anleen tõi välja patsientide tänulikkuse abi ja tähelepanu eest: „See on nii tänuväärne, see töö üleüldiselt.“

Anleen rääkis paari nädala taguse seiga, kui üks 80. aastates härrasmees küsis otse: „Kust sinusuguseid naisi saab?“ Hiljem levis osakonnas elevusega nali, et patsient oli Anleenile abieluettepaneku teinud, kuna härra oli ka ühe teise hooldaja käest uurinud, kas Anleenil on poiss-sõber olemas. „Tema väljendas enda tänu sellega, et tegi mulle abieluettepaneku,“ kirjeldas Anleen.

Kurnatuse vastukaaluks on tudengitele olulised koroonaosakonnas veedetud aja õpetlikud kogemused. „Meditsiinilise poole pealt on see olnud ülihea võimalus õppimiseks,“ rääkis Emilia. Osakonda tuuakse kokku väga erinevate haiguslugudega inimesed, kelle puhul ei pruugi olla koroona ainsaks põhjuseks, miks nad haiglas on. „Põhimõtteliselt näeme me seal kõike,“ kirjeldas Anleen.

Emilia kirjeldas COVIDiga kaasnevat huvitavat seisundit nimega vaikne hüpoksia, mis on nähtavate sümptomiteta hapnikupuudus. Patsiendil võib olla tohutu vajadus hapniku järele, kuid samal ajal võib ta istuda voodi äärel ja teha meiki, kuigi tavaliselt ei peaks hapnikupuuduses inimesed suutma isegi rääkida. Emilia sõnul on see talle näidanud, kui palju peavad arstid suutma mõelda kastist välja, et olukordi märgata ning jälgida.