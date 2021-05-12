Девятое Мая, Вторая мировая война и Бронзовая ночь. А что об этом думает русская молодёжь?

Владислав: Они должны оставаться такими, какие они сейчас, потому что так люди чтят своих предков.

Как ты считаешь, должны ли школы разрешать носить георгиевскую ленту?

Дмитрий: Я бы сказал, что нет. Насколько мне известно, эта лента стала символом в 2002 году или чуть раньше. Это не традиция, которая возникла сразу после войны. Она создана российским институтом. Я не думаю, что это необходимо в эстонских школах.

Артём: Я считаю, что ношение этой ленты надо разрешить. Для меня это такой же предмет одежды как рубашка. Когда вы носите георгиевскую ленту и встречаетесь с кем-то, кто тоже носит, вы понимаете друг друга и понимаете, что это важно для вас. Тем, кого эта тема не интересует — не носите, никто не заставляет. Это дело каждого. Георгиевская лента, которая символизирует всех погибших на войне, должна быть разрешена.

Владислав: Да, потому что запрет уже можно считать национализмом. Люди считают, что войну выиграла Россия, и запрет носить ленту — это дискриминация. Сами они пытаются заставить не носить. Так быть не должно.

Были ли у тебя конфликты или споры с людьми, связанные с 9 Мая?

Дмитрий: Несколько раз было. Когда мне было восемь или девять лет, я спорил с некоторыми о том, почему нужно отмечать этот день. Позже я понял, что был неправ. Тогда я был маленьким ребенком. Но в последнее время я ни с кем не спорил по этому поводу.

Aртём: В школе, когда запретили носить георгиевскую ленту. Затем были споры, является ли 9 мая в Эстонии знаменательной датой. Наша школа старалась относиться ко всем толерантно, но такое поведение скорее задело чувства людей, для которых этот день важен. У меня не было конфликтов по этому поводу вне школы.

Как относишься к Бронзовой ночи?

Дмитрий: Глядя на это сейчас, это было необходимо для того, чтобы уменьшить дискриминацию русскоязычного населения, но для меня это ужасно и невероятно. Это ненормально и напоминает недавние протесты во Франции. Всё это можно было сделать спокойно, чтобы не доставлять столько проблем обществу. В то же время русскому сообществу нужно было показать, что люди считают, что их дискриминируют и не слушают.