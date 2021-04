Üle maailma võib näha ühtset mustrit, kuigi toimuva põhjused on riigiti väga erinevad. Demokraatlikud süsteemid lagunevad ning asenduvad kõigega, mida vähem või rohkem autoritaarsetel pakkuda on. Inimesele tähendab see, et tema väljendusvabadus saab oluliselt kahjustada, vahel tehakse sellele üldse kõige karmimal moel lõpp. Samuti ei ole enam garanteeritud inimõigused, aus kohtumõistmine ega valikuvabadus valimistel. Eksperimentaalselt jagagem demokraatia tapmise meetodid kolmeks: täielik terror, bürokraatlik käteväänamine ja seaduslik võimuhaaramine.