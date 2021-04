Külluse seaduse (ehk law of attraction’i) praktiseerimine on üks populaarsemaid suundi enesearengu maailmas. Tegemist on pseudoteadusega, mis põhineb teadmisel, et positiivsed mõtted toovad ellu rohkem positiivseid ja negatiivsed mõtted negatiivseid sündmusi. Usk külluse seadusesse on indu saanud mõtlemisest, et inimesed ja nende mõtted koosnevad nn puhtast energiast ning on olemas energia ligitõmbamise protsess. Läbi selle protsessi saab väidetavalt tõmmata endale ligi positiivset energiat, mis võib parandada tervist ja lähisuhteid, teha inimesi jõukamaks ja teha muud head. Külluse seadus ei ole kuidagi teaduslikult tõestatud ning tegelikku tõepõhja selle all ei ole.