„Prints Zamundast 2“. Esimese jaanuari lemmiklapse allakäik pseudoprogressiivses vaimus

Pean tunnistama, et olen traditsiooniga seni tublilt kaasas käinud: ilma Zamunda printsita on möödunud vaid loetud uusaastapäevad ja sedagi osalt telekanalite kohatise ketserluse tõttu näidata filmi hoopis järgnevatel päevadel. Seda kurioossem traditsioon on välja kujunenud. Filmi süžee ei seostu ju kuidagi aastavahetusega ega paku filmikunstilist elamust, tegu on muinasjutuliku tüüploo ja lihtsatoimelise huumoriga, ent mingil põhjusel soostun Eddie Murphy kirjutatud ja John Landise lavastatud komöödiat igal aastal uuesti vaatama. Repliigidki on aastatega pähe kulunud, ent võin siiski südamest naerda, kui näen Murphy ja Arsenio Halli totraid karaktereid ekraanil veiderdamas.