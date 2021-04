Rohepesu. Kaval tarbija petmine ja oskuslik kommunikatsioon

„Rohepesu on tarbija või avalikkuse eksitamine keskkonnamõjude ulatuse osas,” selgitab keskkonnaekspert Kadri Kalle. Näiteks, kui toodetel on „100% orgaaniline” või „sertifitseeritud” märge küljes, ei pruugi see alati tõsi olla. Lihtsustatult võib öelda, et rohepesu on olukord, kui firmad, riik või indiviidid reklaamivad mingit osa oma tegevusest keskkonnasõbralikuna, aga see seda ei ole. Firma võib tarbijal lihtsalt naha üle kõrvade tõmmata, sest märgiseid pakendil tõestama ei pea. Keskkonnaajakirjanik Mart Valneri sõnul on rohepesu raske üheselt defineerida ja ta toob välja selle, et rohepesu võib ka riigi tasemel leiutada otsustele rohelise ja keskkonnasõbralikku väljundi, kuna roheteemade populaarsus on kasvanud potentsiaalsete valijate seas.