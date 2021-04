Mõjuisikud. Kus algab ja lõpeb vastutus?

Tasustatud postitused on aga vaid osa suunamudijate mõjust. Murekohaks on hoopis mõjuisikute poolt jagatavad hinnangud ja kogemused, mis seonduvad näiteks tervisega ning mis võivad valedes kätes palju halba teha. Just selsamal põhjusel on luubi alla sattunud blogija ja mõjuisik Paljas Porgand, kes tegi enda blogis põhjaliku ülevaate paastulaagris käimisest. On inimesi, kelle jaoks ületab sellise kogemuse kajastamine ja soovituste jagamine normaalsuse piiri. Eriti tuliseks on läinud asi Twitteris. Kasutaja @rrrents uuris, kas Paljast Porgandit vangi ei saa panna, kuna kellegi teismeline tütar tegi blogija soovitusel kuivpaastu ja lõpetas haiglas. @Helendus aga küsis, kas blogija kavatseb võtta täisvastutuse, kui mõni tema jälgijatest vajalikku meditsiiniabi ei saa ja selle tagajärjel tervisekahjustuse saab.