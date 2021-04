Soorollid kliimamuutustega kohanemises

Tänapäeva keskonnakaitsjatest meenuvad tuntuimate nimedena Jane Goodall, Greta Thunberg ja Alexandria Ocasio-Cortez, Eestis meie oma loodushoidja Aveliina Helm. Ajalooliselt on aga keskkonnakaitset üles kutsunud ning korraldanud peamiselt mehed. Ameerikast on rahvusparkide isana ajalukku kirjutatud John Muir, samas kui kodumaal tunneme teiste seas keskkonnakangelastena Artur Toomi, Gustav Vilergi ja Eerik Kumarit. Carl Robert Jakobson kutsus üles loodust austama ja väärtustama kirjanduse abil, muuseas sõnadega, et elukoht ilma roheluseta on „nagu roog ilma soolata ehk nädal ilma pühapäevata“.