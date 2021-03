4jalehe juhtkiri: Valitsus väldib vältimatut

Haiglate juhid, matemaatikud ja viroloogid on nädalaid hoiatanud, et olukord on kiirelt kontrolli alt väljumas, ent miskit pole muutunud. Tänaseks on ületatud on kõige kriitilisem piir – tervishoiusüsteemi võimekus. Haiglakohad on täis, plaaniline ravi on suures osas katkestatud ja erakorralise abi andmine on tugevalt häiritud. Kas me tahame jõuda selleni, et arstid peaksid otsustama, kes saab edasi elada ja kes mitte? See on vaid aja küsimus.

Enne kui viirus hakkab taanduma tänu vaktsineerimistele, soojale ilmale ja karjaimmuunsusele on ulatuslik lockdown vältimatu. Aga oodatakse, oodatakse ja veelkord oodatakse. Oodatakse, et laipade hunnik oleks piisavalt veenev. Pange. Riik. Lukku.

[1] Eesti keeles sinine surmaekraan. See on veateade, mida arvuti kuvab ekraanile kui Windows on kokku jooksnud ning edasine võimalus on arvuti taaskäivitamine või kinni panemine. Kõik muud tegevused on välistatud, et vältida süsteemi terviklikkuse pöördumatut kahjustust. Nimi pärineb sellest, et veateade kuvatakse sinisele taustale valge tekstiga.

Juhtkiri on kirjutatud 7. märtsil. Kui lehe ilmumise ajaks on peaminister otsustanud riigi lukku panna, siis me tervitame seda otsust.