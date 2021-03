Koroona eitamine ja 5G kartmine ehk esoteerilise YouTube’i tagamaa

Valguse Kanali nime taga peituv Kaia-Liisa Reinut on oma sõnade järgi juba 19 aastat uurinud elu olemust ja inimhinge, keha ning meele mehhanisme. “Olles ise sellel teekonnal juba pikalt käinud, olen jõudnud tõdemusele, et läbi Universumi seaduste ja energiate tundmise on meil oluliselt lihtsam mõista nii ennast kui teisi,” kirjutab Reinut.

“Tõelist tõde” jagava Valguse Kanali sünd on segane. Ühest küljest sai Reinut enda sõnul kõrgematelt jõududelt info, et peab kanali looma ning see on tema kõrgem eesmärk. Teisalt aga väidab ta, et peale esimeste videote Facebooki laadimist sai ta vaatajatelt tungivaid soovitusi luua isiklik YouTube’i kanal, et jagada seal oma tõde.

Kanali sünniloost ega muust sellega seonduvast ei andnud Reinut ei telefoni ega ka meili teel kommentaari, vaid saatis vaatamiseks privaatse YouTube’i video. Selle alguses põhjendab ta, et peavoolumeedial on tekkinud talle palju küsimusi ning lihtsam on nendele ühes videos vastata.

Vandenõuteoreetik helge pilvepiiri taga

Valguse Kanalile ilmub peaaegu iga päev mõni uus video, kus Reinut jagab mõtteid sellest, mis tema arvates päriselt toimub. Tänaseks on kanalile laaditud üle 120 video, mida tellib 3000 jälgijat. Enesearenguraamatutest ja esoteerikast segunenud juttu kuulab aga palju rohkem inimesi. Keskmiselt saavad videod umbes 4000–5000 vaatamist, kuid populaarseim video on ületanud koguni 14 000 vaatamise piiri. Reinut ise väidab, et tema kanalil on kokku 600 000 vaatamist.

Videote pikkus varieerub. Vahel postitatakse Valguse Kanalile video, mis on alla kümne minuti pikk, teinekord on video pikkus hoopis 45 minutit. Enamjaolt jääb videote pikkus siiski kahe äärmuse vahepeale, umbes 15–25 minuti pikkuseks. Tundub, et lühemad videod tulevad otse südamest, Reinut räägib, mis info on parasjagu hingel. Pikemate videote puhul kiikab ta silmadega alatasa kaamerast eemale, vaadates märkmeid. Tihti kannab ta oma sõnumi naerulsui ette, ka oma videoid alustab “südamlike tervitustega”.

Helge pilvepiiri taustal räägib naine salapäraseid “tõdesid”, mida on ta omandanud tänu oma kõrgetele vibratsioonidele. Esimesed videod on üles laaditud 2020. aasta septembris. Neis seletab Reinut, kuidas tema arvates on koroonakriis välja mõeldud süsteem, mis on pikka aega maailma eliidil plaanis olnud. Inimesed sunniti koduseinte vahele, et oleks võimalik paigaldada 5G maste ja võrgustikke. Tema sõnul on võrgustikega võimalik mõjutada inimeste emotsioone ning panna neid tundma seda, mis on parasjagu vajalik. Koos viiruse ja vaktsiiniga töötatakse Reinuti arvates selle kallal, et inimesi oleks Maa peal vähem.