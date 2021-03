VÕMBA FM. Raadios on kõik lubatud

Kujuta ette, et istud ühel õhtupoolikul sõbraga hämaras toas kamina valgusel. Sinu hinges valitseb peaaegu täielik rahu, kuid ometi midagi on puudu … Sõber avab kavalalt sülearvuti ning paneb käima internetiraadio. Repertuaar ulatub Inesest Queenini – teil on hea olla. Järsku aga kõlab laulude vahele ebatraditsiooniline repliik: „Juhtub ikka, sõbrake, pane kuivad trussad jalga ning Võmba FM paneb jälle päikese särama!”. Kuid seda just Võmba FM ongi – kõike muud kui tavaline raadio. Võmba FM on raadio, mis nende endi sõnul suudab inimesele anda kaks orgasmi järjest. See on Soomes tegutsev eestikeelne raadio, mis on mõeldud loojale endale, kuid seda kuulavad tuhanded.