Tüvirakud on inimese kõige algsemad rakud. Lihtsamalt selgitades võib öelda, et need on alusmaterjaliks, millest tekivad organismi kõik ülejäänud rakud. Tüvirakkude omapära seisneb selles, et neil on võime paljuneda ja muutuda erinevate funktsioonidega rakkudeks. Näiteks arenevad neist luu-, kõhre-, närvi-, vere- või mistahes koerakud. Ühelgi teisel rakutüübil sellist võimet pole.