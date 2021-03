Kahe noore luuletaja profiil

Kuidas sa ennast tundsid, kui järsku hakkas jälgijaid aina rohkem kogunema?

See oli väga üllatav, tegelikult siiamaani. See käis kuidagi väga kiiresti ja tegelikult oma esimese luulekoguga ka. Ma mõtlesin, et kunagi on mul lakapeal mu esimesed luuleraamatud ja näitan neid enda lapselastele, et näete, need on esimesed raamatud, mida keegi väga ei ostnud, kuid mu luulekogu eksemplare on alles väga vähe. See on üllatav, sest ma pole endale kunagi väga suurt reklaami teinud.

Kuidas sellest luulekogu välja kujunes?

Mu üks elu unistustest oli anda välja enda raamat. Ma arvasin, et see juhtuks mu 40ndates või 50ndates, kus ma kirjutaks oma lasteraamatu, aga kuidagi kõik soodustas seda. Ma olen selline inimene, et kui ma midagi ette võtan, siis ma teen selle ära, ja see ei tundunud minu jaoks üldse raske. Kui ma olin jõudnud selleni, et julgesin sõpradele jagada oma luuletusi ja tegin selle konto, siis raamatu väljaandmine oli mulle kuidagi loomulik protsess ja nii paar aastat tagasi ma selle välja andsingi.

Tegelikult enamus luuletused seal on ühepoolset armastust taotlevad tekstid ja on inspiratsiooni saanud ühelt konkreetselt inimeselt. See on nagu mingi lugu…

Praegu postitad oma luulet tihti Instagrami. Millal aga uut luulet saab paberkandjal lugeda?

Sügisepoole on mul plaanis minna üheotsapiletiga Itaaliasse teadmata ajaks. Ma olen päris kindel, et sealt tuleb midagi järgmist. Ma pole 100% kindel, kas see on luuleraamat, võib-olla ma tahan mingeid stiile miksida. Järsku järgmine aasta näeb..