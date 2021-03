Süüria ja Iraak 2021. Kas lõputuid sõdasid saab lõpetada?

Selle mõjul on õhulöögi kritiseerijate leeris aga äärmiselt levinud üks väga probleemne kujund. Kui komistada rünnakut puudutava avaliku debati otsa, võib seal kindlasti kohata klassikalist “Süüria/Iraagi laste pommitamise” rida. Lihtsa ja silmatorkavana on selle omaks võtnud kõik, kellele USA tegutsemine Lähis-Idas vastumeelne tundub. Samas ei vasta antud juhul “kaitsetud lapsed” mitte kuidagi reaalsusele, vaid on hea sõnakõlks näiliseks moraalseks eneseupituseks. Groteskselt lipsas radari alt läbi aga Venemaa samal ajal avaldatud video, kus kasutati Süüria haigla vastu ballistilist raketti. Kreml tõestas sellega, et nende Iskanderi raketid on edukad ja efektiivsed.

Sealjuures on näha, kui võimsalt mõjutab USA avalik arvamus sotsiaalmeedia hegemoonia kaudu kogu maailma inforuumi. Hulgaliselt segadust tekitas ka Ühendkuningriigis baseeruva opositsioonimeelse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse teade, et pommirünnakus hukkus koguni 22 inimest. Kuigi mitmelt poolt ümber lükatud, õhutas see vaadet, et pihta sai arvukalt USA okupatsiooni vastu võitlevaid märtreid või suisa süütuid inimesi, kuigi sihtmärk on 500 meetri kaugusel lähimatest elamutest. Hashdi tegusid lähedalt näinud kohalikel jäi vaid kummastusega kõrvalt vaadata Lääne inimeste omavahelist kraaklemist.

Iraani vari üle regiooni

Mis teod aga teevad paljude kohalike jaoks iraanimeelsed rühmitused kurikuulsaks? Hashd ja Hezbollah on loonud Iraagis ja Süürias keerulise võrgustiku. Seadnud eesmärgiks Iraagi valitsuse enda kasuks kallutamise, tegutsevad nad kõiki vahendeid kasutades, kirjutas Iraagi julgeolekuanalüütik Rasha al-Aqeedi veebruaris. Tema sõnul tahetakse oktoobrikuistel valimistel suurendada oma poliittiiva Fatah’ mõju, et säilitada tegevusvabadus ja puutumatus riigi julgeolekujõudude suunalt. Selleks ongi vaja näidata praeguste võimude saamatust riigi valitsemisel. Erbili puhul adresseeriti hoiatus ka Kurdistani regioonile, mis teeb koostööd Iraani rivaali Türgiga.

Lisaks segadusele ja pingete külvamisele on alati võimalus, et surmatakse mõni USA sõdur. Reeglina tekitab see kodus surve vägede väljatoomiseks, teenides nii Hashdi huve. Kui aga Ühendriigid vastata otsustavad, toovad vastulöögid tavaliselt kaasa pahameeletormi Iraagi juhtkonnas. Alles eelmise aasta pingete tipul võttis Iraagi parlament vastu mittesiduva resolutsiooni koalitsioonivägede lahkumiseks. Sel põhjusel leidiski veebruari õhulöök Lähis-Ida asjade eksperdi Elizabeth Tsurkovi hinnagul aset Süüria pinnal, kus Ühendriike otsesed tagajärjed ei ähvarda.

Raketirünnakute kõrval on samad šiiidi rühmitused Iraagis mõrvanud kümneid sunniitlikke² ja ilmalikke kodanikuaktiviste. Samuti peetakse Hashdi vastutavaks 2020. aasta Bagdadi massimeeleavalduste tulistamises, kus hukkus üle 600 inimese. Sarnaselt, kuigi vähem vägivaldselt käituvad ka nende Hezbollah’ sõbrad Liibanonis, kus šiiidi gängid käisid sektantluse- ja korruptsioonivastaseid meeleavaldajaid hirmutamas ning peksmas. Kuna sellistel Hashdi alla kuuluvatel rühmitustel on üle 180 000 liikme, mõjutavad nad elu kogu riigis. Sunniidid aga relvade alla ei koondu – välja arvatud vähesed äärmuslased – ja seega võrdset vastupanu osutada ei suuda.

Kes rebib suurema tüki?