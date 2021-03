Edukultus. Noorte kollektiivne enesetapp.

Võta ette punt noori ja küsi neilt, mida nad kardavad. Pakun, et sa ei saa vastuseks, et noored kardavad sõda, nälga või raskeid haigusi. Noor kardab läbi kukkuda, elus põruda. Veel enne, kui ta on teinud esimesed iseseisvad sammud, närib ta hinge soov jõuda kiiremini kõrgemale ja kaugemale. Ühe elu jooksul püütakse meeleheitlikult elada mitut, taipamata, et reaalsuses tapetakse end enne, kui elu algab. Hukatakse oma kirg, sära ja enesekindlus – oma ainulaadne isiksus.

Küsi veel teinegi küsimus. Küsi, mida nad elus ära tahavad teha. Kuhu jõuda? Kahtlen, et vastus hõlmab iseenda avastamist või maailma tundma õppimist. Suurim soov on jõuda haljale oksale. Tagada endale korralik haridus, hea töökoht, ilus maja suure aiaga. Luua reputatsioon ja kujutluspilt endast kui edukast ja võimekast inimesest ning CV, mis on täis rohkem kogemusi ja projekte, kui sinna mahub. Paraku pikeneb paralleelselt CV-ga ka nimekiri erinevates tervisemuredest.

Süüdlane on meie endi mõttemaailm

Eestlane tahab alati näpuga näidata. Kui olukord on halb, siis tuleb leida süüdlane. Kas edukultuse propagandas on süüdi nõudlik haridussüsteem? Vanem generatsioon? Kõige kurja juur – internet? Mina ei taha kellegi pihta näpuga näidata ega oskagi seda teha. Ma arvan, et olukorras ei ole üht kindlat institutsiooni, kes oleks süüdi. Probleem on mõtteviis ja suhtumine, mida me ise endale loome. Alles hiljuti muutsin ise oma käitumist artikli alguses kirjeldatud olukordades. Selle asemel, et kiita ja imestada, soovitan leida aega ka iseendale ja oma lähedastele. Mina ise sobitun üsna hästi taolise noore profiili, kelle kalender on liiga täis. Ma olen selle najal saanud ainult kiitust ja komplimente. Mitte keegi ei ole kunagi normaalse inimese kombel küsinud, mille jaoks ma ometi tõmblen. Miks nii?

Probleemi juur on ka ühes lauses, mida inimesed armastavad endale öelda. Lauses, mida armastatakse ka teistele öelda. Justkui julgustuseks ja motiveerimiseks, mida see kindlasti teatud piirini teebki. „Alati saab paremini!” Kahjuks või õnneks ei ole inimesed kõikvõimsad. Ühel hetkel ei saa paremini, inimlik piir tuleb ette. Kas alati üldse peab paremini? Taoline lause ja mõtteviis ei tee midagi muud, kui tekitab arusaama, et praegune sooritus ei olnud piisav. Noor ja tema tulemused ei ole piisavad. Seda punkti, mil asjad on ideaalsed, ei jõua iialgi kätte. Nii saadavadki noored oma nooruse ja ülejäänud elu mööda tundega, et nad ei ole kunagi piisavalt head.

Värviraamatud ja teleka vaatamine on okei