40-tunnine töönädal on juurdunud nii sügavale nüüdisaegse ühiskonna vundamenti, et seda välja kaevata tundub pea võimatu, vähemalt ilma suuremate kahjustusteta. Kas 9–5 on maagiline numbrikombinatsioon, mis tagab maksumaksjate produktiivsuse ja rahulolu? Või on see vananenud kontsept nendest aegadest, kui enamik inimesi tootis või kaevandas miskit?