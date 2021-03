Aga kus on kodumaine meelelahutus? Mitte Kanal 2-s, kus saade „Appi, tuleb Hensugusta” pärast teist osa eetrist maha võeti, sest youtuber ikkagi teletäheks ei saanud. Pole seda enam väga ka ETV-s või TV3-s, kus Anu ning Kristjani ja Teedu külalistel on varsti juba mitmes ring peal. Algselt arvutimängude livestreamideks mõeldud ja mängijate seas tuntuks saanud twitch.tv on originaalsisu lipulaev. Inimesi, kes livestreame teevad, kutsutakse striimijateks. Nad võivad olla inimesed, kes tahavad näidata oma oskusi arvutimängude virtuaalmaailmas. Või on nad juhuslikult kuhugi kaugele teel ega taha teekonda üksi ette võtta. Või tahavad nad lihtsalt aega surnuks lüüa. Nad on täiesti tavalised inimesed, kes näitavad seda, mida neil parasjagu näidata on – ilma filtrite ja läbimõeldud sotsiaalmeediaplaanideta. Nad edastavad oma sisu otseülekandena, kuid mõnikord jätavad selle alles ka järelvaatamiseks.