Eesti kõige kallimad ja erilisemad vinüülplaadid

Mõni aasta tagasi rajati Tartusse vinüülitehas Vinyl Plant, mis on ainult kinnitanud Tartu kui vinüülipealinna tiitlit. Kohalike seas on armastatud poed Gramophonetree, Retrodisc, Viljandi Plaadimees ning Psühhoteek. Seadsin sammud viimasesse, et plaadipoe eestvedaja Ahto Külvetiga vestelda lähemalt kohalikust vinüülplaatide ajaloost ning nende hindadest.