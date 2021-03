Paljudes Euroopa riikides on keelatud energiajookide müük alaealistele või alla 16-aastastele. Eesti õigusaktis ei ole energiajookide müük reguleeritud, kuigi mõned ettevõtted on siiski piirangu seadnud. „Toidu märgistusel on nõutav kõrge kofeiinisisaldusega (kofeiinisisaldus on üle 150 mg liitri kohta) toodetel (v.a kohv ja tee) hoiatus, et kõrge kofeiinisisaldusega tooted ei ole soovitatavad lastele, rasedatele ega rinnaga toitvatele naistele,” lausus Lõhmus.