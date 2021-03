Emak-naised – armumaagia menstruaalverega

Emak-naisele täpset definitsiooni ei inglise ega eesti keeles ei leia, ent nende digitaalne jalajälg on võimas. Emak-naisena võib pidada igasuguseid ameteid: nõustaja, suunamudija, koka kui ka kunstniku oma. Peamiseks ühendavaks jooneks paistab olevat arusaam, et naine saab oma ürgse väega ühendust emaka kaudu ning selleks on vaja spetsialisti abi.