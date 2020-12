Liberté – kas vaid sõnakõlks?

Poolat ja Ungarit on lihtne kritiseerida. Sealsed liidrid ütlevad valjult välja, et neile ei meeldi liberaaldemokraatlik süsteem. Sõnu sealjuures ei valita. Võimude lahusus ning sekulaarne riik toimivad nende liidrite maailmavaateliste huvide vastu. Oma vastastele leiutatakse aga erinevaid värvikaid tiitleid, nagu „soroslane” või „neo-bolševik”.

See ei saa jääda vastuseta. Nii võimegi juba mitmendat aastat jälgida tulist vaidlust ELi ja Poola-Ungari vahel. Ka Eestis, kui asi puudutab kohalikke paremäärmuslikke või autoritaarseid arenguid, tuletatakse nende kahe riigi saatust pidevalt meelde. Mida teha aga siis, kui riik on justkui üdini euroopalikke väärtusi, vabadusi ja demokraatiat austav? Veelgi enam – tundub, et suisa pürgitakse Euroopat juhtima ja maailmaareenil õpetussõnu jagama. Kodus käivad aga samal ajal reformid, mis teevad mõnelegi autoritaarsemale riigile silmad ette.

Kui sõnad ei maksa midagi

Jutt käib Prantsusmaast. Viimasel ajal on riik teenitult jõudnud meediasse sõnavabaduse kaitsjana. Mäletatavasti lisandus oktoobris Prantsusmaa terroriaktide nimistusse brutaalne rünnak, kus islamiäärmuslane võttis päise päeva ajal tänaval maha õpetaja Samuel Paty pea. See oli skandaalse Charlie Hebdo karikatuuride terroriakti järelkaja, kuna õpetaja oli klassis õpilastele näidanud Hebdo karikatuure Muhamedist.

Kui sügisene šokeeriv terroriakt Prantsusmaal hukka mõisteti, tabas seda tohutu kriitikalaine islamimaadest. Sealsed arvamusliidrid jätsid rünnaku brutaalsuse tähelepanuta ja võtsid sihikule hoopis selle, miks Prantsusmaal islamit solvata võib. President Macron võttis vastusena aga väga jõulise seisukoha, et Paty õpetatu ning Charlie Hebdo karikatuurid olid täielikult kaitstud sõnavabaduse poolt, mida kellegi usulised veendumused piirata ei tohi.

Samal ajal on täiesti teenimatult jäänud rahvusvahelise tähelepanuta Pariisis küpsev plaan sõnavabaduse piiramiseks. Novembris töösse võetud eelnõu tekitab õigustatult kahtluse, et sõnavabaduse kaitsja roll on kõigest kaunis fassaad ning võimustruktuuride enda huvides ollakse seda iga kell valmis piirama. Algatuses nimega „Globaalse julgeoleku seadus” tekitas eriti raevukat vastuseisu paar konkreetset alapunkti.

Tõeliselt kurikuulsaks sai artikkel 24. Algsel kujul jõustudes kriminaliseeriks see ametikohuseid täitva politseiametniku filmimise. Täpsemalt muutuks karistatavaks politseinikest tehtud foto- või videomaterjali avalikustamine eesmärgiga teda „füüsiliselt või vaimselt kahjustada”, selgitas The Local. Rikkumisega oleks tegemist siis, kui korrakaitsja isik on sealt mingilgi moel tuvastatav. Lühidalt üritatakse takistada politseinike nn doksimist ehk internetis isikuandmete avaldamist.

Sealjuures ei ole see valitsuse esimene katse: alles kevadel kukkus sarnane plaan parlamendis läbi. Karistused on sel korral aga rangemad. Algse plaani järgi ootab rikkujat 45 000-eurone trahv või kuni aastane vanglakaristus. Samal ajal hakkab artikkel 22 reguleerima politsei droonikasutust. Siiani oli see küll „Metsik Lääs”, kuid plaani järgi antakse ka laialdane õigus kasutada droone „terrori ennetamiseks” ja isegi striimida pilti komandopunkti.

Ülikriitiline vastuvõtt