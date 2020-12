Kolme noore lavastaja mõtted: Landberg, Koppelmaa, Kohava

B: Kui ma koolis õppisin, siis tegelesin hästi palju atmosfääriga. Ruumikogemuse ja sellega, et teatrimaailm on eraldi maailm, mis ennast kehtestab. Tihti minu näitlejad ei kummardanud, et seda mitte lõhkuda.

Vastuseid mulle väga anda ei meeldi. Ma võin aimata, kuidas publik seda vastu võtab või mis tundega lahkub, aga ma ei sihi kunagi selle poole, et publik peaks saalist lahkudes mõtlema neid mõtteid ja tundma neid tundeid. Ma umbes alateadlikult aiman, mis tunne peaks olema konkreetset stseeni vaadates või mis ta kaasa võtma peaks, aga mulle tundub, et iga arusaamine või viis, kuidas publik seda vaatab, on õige.

K: Ma soovin, et inimene tunneks teatavat puhastust. Mulle tundub, et meie rahva jaoks on teatris käimine nagu kirikus käimine. See on okei, kui tal on halb tunne selle puhastuse tõttu, ja see on okei, kui tal on hea tunne. Puhastus toimubki nii, et ta näeb selles enda elu ja hakkab seda analüüsima. Niivõrd oluline ei ole sisu, vaid see, kuidas inimene seda ise lahti mõtestama hakkab ja kuidas ta jutus enda elu märkab.

Oluline on ka see, et kui näitleja hakkab tekstiga tööle, siis ta saab nendesse sõnadesse panna enda loo. Ma tahan, et see töö oleks tema jaoks tähenduslik, et ta läheks etenduselt koju positiivse, võimsa tundega. Tahan, et ta saaks puhastumisest osa. Kui me teeme selle endale südameasjaks, siis see jõuab ka lavale ja sealt publikuni ja publikult jõuab see koju.

Ma ei tea, kas see on legend või müüt, aga Panso oli Raekoja platsil seisnud ja vaadanud Vana Toomast. Või oli lihtsalt vaadanud kuskile. Ta tegi seda kaua ja pingsalt ning teised inimesed peatusid ja hakkasid ka vaatama, et mida ta vaatab. See on mingis mõttes minu teatriideaal. Et mina kirjutan ühe loo, milles näitleja hakkab oma lugu vaatama. Kui tema nüüd vaatabki täpselt nagu Panso, siis ega tema ei näe, mida vaatajad tema silmade kaudu näevad, aga näitleja vaatamine võib panna siis vaataja omakorda vaatama.

M: Elamust, lootust ja elujõudu.

Kas teater peab ilmtingimata üllatama, šokeerima või midagi uudset pakkuma? On see sinu jaoks lavastaja või vaatajana oluline?