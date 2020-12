Mängukoobas – 2000ndate laste safe space

Mängukoobas oli paljude kasutajate jaoks esmajoones koht, kus suhelda teiste omavanustega ja leida uusi sõpru. Deadpooli sõnul oli Mängukoopa „Jutukas” koht, kuhu ta sai end igapäevaselt koolielu ja muu stressi eest peita ja teiste kollidega üle Eesti suhelda. Kasutaja Amon leidis palju sõpru nii foorumist kui ka omaloodud kambast. Kasutaja Shavy leidis mõttekaaslasi tänu ühistele huvidele, sest tihti algasid vestlused „Disainitunnelis” üksteise joonistusi kommenteerides või õpetusi jagades. Mõnede Mängukoopast leitud sõpradega suhtlevad nad siiani ka päriselus.

Wile usub, et lastel on vaja toetavat keskkonda, kus katsetada oma loomingulisust ning mis oleks toetav kommuun neile, kes võib-olla päriselus sõpradest või perest tuge ei leia. Wile sõnul arenes Mängukoobas koos lastega. „Paljude urud olid täis erinevaid päiste tegemise ja riiete joonistamise õpetusi. Ja see on nii tore!”

Praegused aktiivsed kasutajad pole kindlad, kas sarnast toetavat internetikeskkonda nüüdsel ajal lastele eksisteerib. Kasutaja Athena usub, et lapsevanemad lubaks pigem olla oma lastel Mängukoopas kui Instagramis, sest sotsiaalmeedias toimub kiusamine ja see võib tekitada ebakindlust. Athena sõnul oli ka Mängukoopas veidi kiusamist, kuid moderaatorid suutsid seda kontrolli all hoida. Deadpool lisab, et tema jaoks on kurja juur meid igapäevaselt ümbritsev toksilisus – enesepõletamine, halvustamine, meelemürgid, liiga kiiresti täiskasvanuks saamine jne. Kasutajad nõustuvad, et lastel oleks vaja internetis oma turvalist nurka, kus oma meelt lahutada. Omal ajal täitis Mängukoobas seda lünka hästi.

Mängukoobas ei ole hetkel enam aktiivne sait. Vanade kasutajate sõnul käivad nemad Mängukoopas pigem nostalgiast ja järelkasvu tuleb peale vähe. Mängukoopa loojad müüsid Koopa Ekspress Grupile aastal 2013, sest populaarseks muutusid sotsiaalmeediasaidid ja nad tundsid, et teiste saitide tohutute eelarvetega ei suudeta enam konkureerida, rääkis Allikvere.