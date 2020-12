Juhtkiri: Elu ei lähe paremaks sotsiaalmeedias vaieldes

Slacktivism ehk eestipäraselt lödiaktivism kirjeldab kaasaegse heaoluühiskonna osalusdemokraatiat ja kodanikuaktivismi, kus oma meelsuse väljendatakse üksnes sotsiaalmeedias. Vähese mõjuga tegevus, mis nõuab vähest jõupingutust ja kohustust. Jagamine, laikimine, säutsumine, profiilipildile raami ja kleepsu lisamine ning petitsioonide allkirjastamine ei muuda kellegi, väljaarvatud postitaja, elu paremaks. Slacktivism on kriitiliselt laetud termin – kriitika ei seisne mitte selles, et inimesed väljendavad oma mõtteid sotsiaalmeedias, vaid selles, et lödiaktivism asendab sisulised tegevused, mitte ei täienda neid.

Tuleks aga sügavamalt mõelda, mis meid siia on toonud, mitte ainult reageerida ja sheerida. See on üks suur supp varasema poliitika ja poliitikute tähelepanematusest, läbimõtlemata valimisest ja varju jäänud ühiskonnakihtidest. See supp on vaikselt podisenud juba aastaid ning nüüd on see üle keenud. Kanna maski, pese käsi, käi valimas ja vali hoolega oma lahinguid. Ja kui oled valinud, siis mine lõpuni välja.