Eluülikooli rektor Briit Olen: andke meile ka teadusraha

Eestimaa Eluülikooli rektor Briit Olen, kuna laiem avalikkus võib-olla ei tea Teie tegemistest nii palju, siis alustuseks palun selgitage oma asutuse kontseptsiooni.

Noh, kuidas nüüd sellele küsimuse vastata... Eestimaa Eluülikool on haridusasutus, mis on eelkõige mõeldud neile, kes mõnda ülikooli sisse ei ole saanud või üldsegi sinna kandideerinud. Need, kes õpivad elust enesest. Asume Põlvamaal väikeses, kuid töises Vastse-Kuustse alevikus, Toompeast kõigest kahe ja poole tunnise autosõidu kaugusel. Varem oli esindus ka Jõelähtmes, aga selle kandsime maha. Meie õpetame oma noori ja vanu elama elu tänavatarkuste abil. Õpe on pikaajaline ja aeglane ehk meil selliseid kolmeaastaseid välkprogramme pole nagu peavoolukoolides. Õppemaksu me oma õpilastelt ei küsi. Ja tuleb täpsustada, mida tihti aetakse meie puhul segamini: meie kool pole kuidagi seotud aborditemaatikaga.

Mind ja ma usun, et ka lugejat huvitab, mis Te neile siis ikka õpetate?

Õpilased saavad teada, kuidas teenida elatist keerulise majandussurutise ajal, ilma töökohta ja kvalifikatsioone omamata. Õpetame palju ka sotsiaalteemasid: kuidas ühiskonda sobituda, sõpru ja kontakte leida, kuidas elust rõõmu tunda ja seda nautida. Samuti seda, kuidas laiselda ja kasutu olla. Meie kooli moto on „Nullkulu viib edasi”. Selle all mõtleme, et elus tuleb hakkama saada nii, et ise pingutad võimalikult vähe ja jätad kulu poole teiste kanda. Ma ei ütleks, et see just puukmentaliteet oleks, aga midagi sinna kanti. Ja veel ehitusteemad on ka! See on kõige populaarsem suund meil täna, parketist keevitamiseni välja. Nagu mainisin, siis õppeajale me piiranguid ei sea. Sisuliselt võib Eluülikoolis arvel olla nii kaua kui soovid. Kauemad olijad on meil süvaõppel veetnud pea 20–30 aastat. Kalle Kaljula on näiteks üks neist, ta on meil aukraadiga doktor.

Palju õpilasi Eestimaa Eluülikoolis praegu tudeerimas on?

Tudeerimas on meil kuskil 50 000 kandis. Täpset arvu ei oska öelda, aga Eesti suurim kool oleme kindlasti. Pean ütlema küll, et suurest kooliperest õpib kohapeal Vastse-Kuustses väga väike osa. Enamik on ikka e-õppes. Praktilisi tunde võimaldame neil teha oma kodukohas. Selles osas võib öelda ka, et olime Eestis koroonaajaks kõige paremini valmistunud kool.

Kuidas nii palju õpilasi?

Vaadake, Eluülikooli vastuvõtt on sisuliste kriteeriumiteta ja automaatne. Kohe, kui keegi valib elus vegeteerimise tee, kantakse nad meie nimekirja. Paljud tudengid ei teagi, et nad on kooli nimekirjas ja veel vähem, et neil on väga head hinded. Näiteks pool Põlvat on meil nimekirjas. Õpilaste arv on aastate jooksul natuke kõikunud, aga Põlvast pärineb alati suur osa.

Palju sellest suurest hulgast kooli lõpetab?