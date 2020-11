Ehita omaenda Tallinn – Cities: Skylines ehk Mihhail Kõlvarti simulaator

Soomlaste arendatud Mihhail Kõlvarti simulaator, mis on edasiarendus kultuslikust SimCity’st, on müünud juba üle kuue miljoni eksemplari. Mäng võimaldab väljendada oma nägemust linnaruumist, tekitades samal ajal empaatiat linnavalitsuse vastu, sest tuleb välja, et linna edukas ja jätkusuutlik valitsemine seisneb rohkemas kui rattateede ehitamises.

Ent Tallinna linnaruumi ja liikuvuse diskussiooni varjus tekib kohati naeruväärne küsimus: kas Cities: Skylines saab kaasa aidata sellele vestlusele? Eelkõige aitab see sisemisi pingeid maandada – kusagil on linn, mis on täpselt selline, nagu ise tahad. See võib aidata ka visualiseerida teatud linnaruumiga seonduvaid mõtteid ja lahendusi, kuid kindlasti soodustab see tugitoolispetsialistide pealekasvu. See on mure, mida linnaruumi diskussioon on juba pikalt põdenud.