"Borat." Rassistlikem film ajaloos või ühiskonnakriitiline paroodia?

Uues filmis käsitletakse antisemitismi ja holokausti eitamist üheselt mõistetava kriitikaga, mis on suur edasiminek esimesest filmist. Tasub vaid meenutada filmis nähtud juudijooksu üritust, mis meenutas Pamplona härjajooksu, kuid härgade asemel jooksis rahvas hiidjuutide eest. Juudijooks päädis sellega, et lapsed peksid katki hiidjuudimuna, enne kui see jõudis kooruda. Või kuidas Ameerikas olles Borat ja ta ustav kaaslane Azamat põgenesid keset ööd oma majutajate juurest, sest selgus nende juudi päritolu. Filmitegijad on sõnanud, et tegemist on satiiriga, mille eesmärk on ironiseerida ja mõnitada antisemitismi, kuid mis ei jõudnud kõigile vaatajatele sellisel moel kohale.

Matemaatik ja autor Nassim Nicholas Taleb sõnas Twitteris, et „Borat” on pea et kõige rassistlikum film ajaloos, alandades varjamatult Kasahstani kodanikke. Ta peab seda küll paroodiaks, aga lisas, et kui rassistlikud naljad on lubatud ühe, kuid mitte teise rassi kohta, siis see on rassismi kõige hullem vorm. Tema meelest peaks komöödia olema lubatud iga valdkonna või mitte ühegi kohta. Poliitkorrektsust ei saa rakendada vaid valitud teemadele, nentis Taleb.