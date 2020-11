Eesti päritolu EDMi tippartist, kes kadus pildilt

Krinkle’i hoog rauges aga üsna pea ning teadmata põhjustel. Suurte lavalaudade väisamise, kuid üksikute lugude väljalaskmise aastad lõppesid üllatavalt järsku. Henry Krinkle kadus sotsiaalmeediast ja lõppes ka igasugune intervjuude andmine. Peatus ka enda muusika avalikkusega jagamine. Tänaseks on tema viimase laulu avaldamisest möödas kolm ja pool aastat ning artisti sõnavõtud piirduvad üksikute fännikirjadele ja kommentaaridele vastamistega.

Ühes aastataguses Youtube’i kommentaaris vastab Krinkle muret tundvale fännile, et tema arvates on „sotsiaalmeedia hoopis pigem anti-sotsiaalne ning muusikatööstus pigem tühi”. Ometi nendib Krinkle, et temaga on kõik korras ning tänab fänne muret tundmast.

Mis siis juhtus?

Ei tea. Nagu ennist mainitud, ei ole artistiga lihtne kontakti saada ning ei õnnestunud seda teha ka meil. Jääb vaid üle ainult oletada ning väikseid pidepunkte omavahel siduda.

Henry Krinkle on oma aastatetagustes intervjuudes jätnud väga elutarga ning küllaltki filosoofilise inimese mulje. Olles elanud maailma eri nurkades ja palju kogenud, on selline mulje igati loogiline. Täiesti võimalik, et muusikastaari elu lihtsalt ei sobinud talle. Pidev tuuritamine, avalikkuse tähelepanu, pidev suhtlemine ja muu selline on tõenäoliselt küllaltki väsitav. Näiteks ütles Krinkle 2015. aastal LYFSTYLile antud intervjuus, et inimestega suhtlemine on tema elu kõige suurem katsumus.

Täiesti võimalik, et oma jälje jättis artistile ka sämplimiskultuuri olemasolu. Pole teada, kas Krinkle’ile oli tema laulu kasutamine USA megastaaride poolt vastumeelt või mitte. Kuigi autoritasu mehe rahakotti kindlasi täitis, võisid teiste numbrid ja populaarsus tekitada temas ikkagi mingis ulatuses kadedust, kuna megastaaride Drake’i ja Nicki Minaji lugude kuulajad kuulevad ju tegelikult Krinkle’i loodud meloodiat ning teisigi elemente. Keskmine muusika kuulaja tervet loo autorite listi tavaliselt ei ava.