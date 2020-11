Teine pensionisammas on nüüd vaba! Aga mis mul sellest?

20. oktoobril otsustas riigikohus pensionireformi kasuks. Kogu Eesti rahvas hõiskab, sest sülle kukkus vaba raha. Minu raha, mis sotsiaalmaksuna on seni kinni hoitud. Minu raha, mille ma saan nüüd kätte ja võin sellega peale hakata ükskõik mida. Investeerimine, firma alustamine, puhkusereisid ja aastaid oodanud remondid – kõik saab nüüd selle magusa pensionirahaga korda aetud. Kuid mida teha siis, kui teises sambas on raha vaid nii palju, et see kataks vaevu paari kuu elamise kulud?