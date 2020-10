Võrguvanemlus. Digitaalse jalajälje tekkimine juba emaüsas

Enamik sotsiaalmeediat kasutavatest lapsevanematest jagavad internetis oma lastest pilte ja videoid. Sellisele käitumisele on isegi termin välja mõeldud: sharenting ehk võrguvanemlus. Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak nendib, et võrguvanemlusega võib kaasneda erisuguseid probleeme. „Kõige abstraktsemalt neist kõlab ehk probleem, mis on seotud lapsepõlve andmestumise trendiga. See tähendab, et vanemate tegevusest tekivad veebiplatvormidele laste digitaalsed varjud. Sellist personaalset infot kasutatakse hiljem näiteks uudiste ja reklaamide personaliseerimise ja auditooriumi profileerimise eesmärgil,” räägib Siibak.