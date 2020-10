Ringmajandus ja jäätmevabadus: hullumeelsus või reaalsus?

Kaarna rõhutab, et ringmajanduse mudelile tervikuna üle minnes võiks alustada põhimõttest, et meil ei ole vaja 10 ettevõtet, kes teevad seda ideaalselt vaid 1000 ettevõtet, kes teevad seda kasvõi osaliselt.

Topsiringi asutaja Aivo Kanguse viimase aasta kindel seisukoht on, et globaalses vaates on ringmajanduse mudeli normaalsuseks muutumine sama kindel kui sügisvihmad – sa ei tea täpset päeva, aga selle tulekus ei ole põhjust kahelda. Kangus tõi välja, et kui varem põhines roheline eluviis inimeste sisemisel väärtusel, siis täna suunatakse ettevõtteid ümber administratiivsete meetmetega. „See pole enam võistlus, kes suudab teha parema reklaami või ilusamad numbrid välja mõelda,” ütles Kangus.

Topsiringi kaanega topsid. FOTO: MTÜ Topsiring

Nutriloopi tegevjuhi Ingrid Hermeti arvates on ettevõtete rohepöörde aluseks tarbijakäitumine. „Kui me soetame teadlikult kaupu ja teenuseid, mis on ringmajanduslikud, siis see on signaal ka ettevõtetele,” ütles Hermet. Samas toob ta välja, et mida populaarsemaks rohesuunad muutuvad, seda rohkem tekib ka rohepesu. Ingrid ütles, et peab võtma aega süvenemiseks – kust on mingi tooraine pärit, millest see tehtud on ja mis sellest pärast saab. See motiveerib ettevõtteid oma tegevusi päriselt läbi mõtlema ja nad mõistavad, et see pole lihtsalt mööduv trend, vaid sellist muutust on tõesti maailmale vaja.

Mida saavad teha tarbijad?

Nullkulu ehk zero waste elustiil võib tunduda tavatarbijale alguses hoomamatu. Ka Julia Bulgakova, kes avas möödunud kuu lõpus Eesti teise, kuid praeguseks ainsa, nullkulupoe Ilma Pood, tunnistab, et oma elustiili ta täielikult jäätmeteta pidada ei saaks. Samas proovib ta teha teadlikke valikuid, et selles suunas liikuda.„Kogu kuu või isegi ainult nädal aega kõik plastikjäätmed kokku. See, kui palju jäätmeid nädalaga koguneb on silmiavardav,” räägib Bulgakova.

Bulgakova sõnul on tegelikult palju lihtsaid samme, mida tavatarbija saab teha, et muuta oma elustiili keskkonnasõbralikumaks. „Kõige lihtsam on kasutada enda poekotti, kohvitopsi, joogipudelit ja vältida kõrsi. See on lihtne, aga säästab palju kasutut plastikut,” ütles ta. Bulgakova arvates võiks pakendatud toodete asemel proovida ka tahkeid šampoone, seepe ja hambatablette ning eelistada taaskasutust. „Mul on näiteks kombeks otsida taaskasutusest kõike peale aluspesu ja kingade ning kui ma sealt endale sobivat varianti ei leia, alles siis lähen ma päris poodi,” selgitas ta. Samuti soovitab Bulgakova rääkida oma naabritega. Äkki just neil on üle midagi, mida sul on vaja.

Cleantech ForEst projektijuht Kadri Kaarna toob välja, et nullkulu elustiilil on palju hüvesid – kodu on minimalistlikum ja puhtam, koristamise ja poodlemise arvelt on aga aega rohkem. Ühtlasi jääb raha rohkem kätte, sest ära jäävad snäkid, emotsiooniostud, ebatarvilik luksuskaup ja kodukeemia. Samuti on Kaarna sõnul tervis parem, sest taaskord jäävad ära töödeldud toit, majapidamiskemikaalid ning hügieenitooted muutuvad naturaalsemaks. „Kui ajapikku tekib oma hea rütm ja harjumus hulgi mingeid tooteid kindlatest kanalitest osta, siis mingi aja möödudes võtab pakendivaba elustiil oluliselt vähem aega, on lihtne ja mugav,” ütles Kaarna.

Kaarna silmis võib raskuseks muutuda sotsiaalne pool, näites avalikel üritustel osalemine. „Ümbritsevad inimesed tunnevad kohati ebamugavust ja piinlikkust enda ühekordse kohvitopsi või kilekoti kasutamise eest, isegi kui üldse mitte seda teemat puudutada,” selgitas ta. Samuti ei saa ta vahel võtta vastu teiste kingitud ja tasuta jagatud asju.