German Golub: selleks, et keegi sind vaataks, pead ennast nähtavaks tegema

Selles mõttes need on meie võimalused. See riik on iga aasta aina tugevamaks läinud. See võtab aega aastaid, kuni ta jõuab sellele tasemele, mis on näiteks Taanis või Norras või isegi Soomes. See on lihtsalt meie selle Nõukogude Liidu järgse aja ja iseenda identiteedi sirgendamine. Me proovime kultuurimaastikku arendada, mis on meil päris hästi läinud, aga see võtab aega lihtsalt. Kogu minu saavutus on ainult tänu sellele, et filmitööstus on nii palju kasvanud ja riigi võime on kasvanud aastatega väga palju.

Kas kõik jääbki aja taha kinni või saab Eesti filmimaastikku kuidagi parandada ka?

Aga ma ei ütleks, et see on vigane. Me ei pea parandamisega tegeleda. Me peame lihtsalt tegema seda, mis meie võimuses on. Ja võib-olla tegema isegi natukene rohkem, kui on mõeldav. Et maailm hakkaks nägema. Selle jaoks, et keegi sind vaataks, pead ennast nähtavaks tegema. Aga ma olen võib-olla liiga roheline, et sellele küsimusele vastata.

Kui sa vaatad enda ja oma kursakaaslaste pealt, kuhu Eesti film teel on?

Veel jõuab päris palju teha. Ma arvan, kui me lähme niisuguse tempoga ka edasi, siis me positsioneerime end väga hästi maailmakaardil ja need, kes on näinud Eesti filmi, neid ka hinnatakse. Neid häid filme, mis meil on.

Mis sul endal edaspidi plaanis on?

Praegu tegeleme eri projektidega, peamiselt ma üritan õppida, sest nagu see praegune olukord on ka. Koolil näiteks ei ole nii palju kogemust niisuguste auhindadega ja nende kampaaniatega. Me kõik õpime koos, kuidas seda hallata ja kuidas sellest kasumit saada. Mitte ainult materiaalses mõttes, aga kogu selle hariduse, filmivaldkonna, kõige muu tegemise juures. Et kui näiteks järgmine lühifilm siin Eestis tuleb, ja ta kindlasti tuleb, siis need asjad on juba lahendatud või vähemalt on inimesi, kes saavad kuidagi aidata või arutleda või jagada kogemust.

Kas sul on juba uusi filme ka käsil?

Ühe filmi jaoks me saime toetust ja praegu kirjutame stsenaariumit. Ja ühte poliitilist satiiri hakkame tegema. Praegu stsenaariumiga mõtleme, kuidas seda oleks võimalik teha. Praegu on selline protsess, et alles vaatame, mis meil on võimalik teha.

Millal su filmi „Mu kallid laibad” näha saab?

Vot, see on hea küsimus. Me just tegelesime selle asjaga, kuidas seda adekvaatselt lahendada. Kuna nende festivalide ja kõik muu on, noh, see on nii suur maailm, on üpriski keeruline. Me ei saa seda lihtsalt kinno panna. Me oleme küll teinud suletud näitamisi meeskonnale ja akadeemia vaatas ise. Aga praegu see ei ole nende reeglite ja regulatsioonide pärast kättesaadav. Student Academy Awardil on nii-öelda festivali eesõigus seda avaldada või midagi teha.

Praegu ongi siis teadmata, millal seda veel näha saab?

No, kindlasti saab siis, kui see esimene tudengi-Oscari tseremoonia 21. oktoobril läbi on. Peale seda sõltub siis, mis hakkab saama selle parima lühifilmi Oscari tseremoonial. Kui me üldse sinna jõuame. Me peame selle protsessi nullist tegema ja see on hoopiski teistsugune.

Filmisoovitusi?

Ma soovitaks lihtsalt võtta lahti mingi 100 või 1000 parimat filmi inimajaloos ja vaadata kõik need läbi. Aga kui on vaja lühidalt, siis ma arvan, et see oleks järgmine:

“Persona” (1966) – režissöör Ingmar Bergman

“Cries and Whispers” (1972) – režissöör Ingmar Bergman