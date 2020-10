Reportaaž nõidade konverentsilt

Ruumi täidab viiruki lõhn ja kõlaritest kostub kosmilisi helisid. Publiku ette on seatud esinejate tool, selle taga seisab Eesti Nõidade Liidu lipp ja roll-up bänner, mille lillal taustal ilutseb suur viisnurk jm taolised kujundid. Tooli kõrval laual on suured mustad kunstroosid ning põlevad küünlad. Uksel ja saali tagumises otsas on laudadele asetatud teemakohased kruusid, CD-d, DVD-d, Lõuna-Eesti nõia ravimid ja Tallinna nõia eliksiirid. Jääb mulje, et ega muidu vist nõidusest kasu pole, kui merchi ei osta.