Kuuleme tihti lähisuhtevägivalla juhtumitest, kus kannatajateks on naised. Vahel räägime ka sellest, et lapsed on perevägivalla ohvrid. Vähem jääb aga kõrvu see, et ohvrid oleksid mehed. Kas neid siis polegi? Kas meie ühiskonnas pole ükski mees ohver, vaid ainult vägivallatseja rollis?