4jalehe juhtkiri: Maailmavaade – alkoholism

Alkohoolik ei ole ilmtingimata konservatiiv ega liberaal. Tegelikult teda poliitika isegi väga ei huvita – ta peab poliitikuid korrumpeerunud idiootideks ning riigiametnikke lihtsalt laiskadeks bürokraatideks, kes ei tea, “kuidas päriselus asjad käivad”. Erilist kibestumust tekitab teadmine, et vaatamata majanduslangusele ja laialdastele palgakärbetele otsustati ametnike palgad külmutada, kuid ta elab selle üle. Ta on kodanikuühiskonna uinunud liige niikaua, kuni asi ei puuduta alkoholi.

Tal pole olnud kerge. Aastaid tagasi pidi ta protesti märgiks sõitma Lätti koos maksudega, sest odav alkohol on tema kui eestlase põhiseaduslik õigus ning ta seisab selle eest. Märtsikuu oli dramaatiline, kui levisid kuulujutud, et valitsus kuulutab välja kuiva seaduse. Tema ja ta mõttekaaslased kogunesid toidu- ja alkoholipoodidesse kriisivarusid kokku ostma, kuid vedas, sest kuiva seadust siiski ei tulnud. Küllap seisab tal ikka veel kusagil toanurgas paanika ajendil ostetud viinaplokk – kümme pooleliitrist odavaima liitrihinnaga viina plastpudelites.

Alkoholism ei ole kõigest maailmavaade, see on ka maitse-eelistus. Kuidas muidu selgitada, et käesoleva aasta Eesti Parima Toiduaine konkursil kuuest piirkondlikust aasta toiduaine auhinnast neli pälvisid alkohoolsed joogid. Ka parim mittealkohoolne jook on alkoholitootja alkovaba ginikoksilaadne toode.