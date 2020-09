VÕIMAS! Eesti noored teenisid suvega Mehhikos ligi 200 miljonit peesot kahjumit!

Northeastern Disadvantage on tegutsenud Eestis juba omajagu aastaid ning selle aja jooksul on Mehhikos piibleid müümas käinud mitu tuhat Eesti tudengit. Mehhikos on piibel pühal kohal igas kodus ja noorte sõnul tasub Mehhikos raamatute müümine väga hästi ära. Northeasterni Eesti filiaali kodulehel on kirjas, et firma pakub tudengitele kogemust kogu eluks. Eestis on Northeasterni maine allikate sõnul kõrge, kuna pole palju organisatsioone, kes noorele inimesele vahendaks nii häid ja meeldejäävaid elukogemusi.

Tavaliselt ei tule ühelegi tudengile pähe mõtet minna suvel Mehhikosse piibleid müüma, aga võimalusest haarab kinni pea iga noor, kes suudab värbajate jutu lõpuni kuulata, ja nendest ligi 95 protsenti on firma sõnul ka objektil edukad. Mart, kes on juba viiendat aastat järjest suvel Mehhikos käinud, ütles, et teda kutsus Northeasternisse vana tuttav. “Mäletate seda semu, kellega 15 aastat tagasi maal ratastega sai võidu kimatud? Kuigi ta ei väga suhelnud minuga juba tollal, siis järsku võttis minuga ühendust, et teada saada, kuidas mul läheb. Üks asi viis teiseni ning juba poole aasta pärast olin teel Mehhikosse piibleid ukselt uksele müüma,” sedastas Mart.

Mart valmistus reisiks Instagramist motivatsioonitsitaate pähe tuupides, et need oleksid talle toeks, kui Mehhikos läheb asi keeruliseks. “See tasus end väga hästi ära – mõni päev ma ei viitsinud üldse tööd teha ja tekkis tahtmine alla anda. Aga siis tuletasin endale meelde, et ma pole näinud telekast mitte ühtegi Lamborghini reklaami, sest Lamborghinide sihtrühm ei istu kodus teleka ees – nii ma hoidsin oma attitude’i kõrgel, et saaksin endast iga päev max effort’i anda.”

Keelduda on noortel pea võimatu. Northeasterni värbamisjuhi Kristi Ausmeele sõnul ei olegi võimalik kandidaatidel seda teha. “Me teeme neile lihtsalt nii hästi selgeks, et ühtegi sellist kogemust pole neil kunagi elus võimalik muudmoodi saada, sest see on lihtsalt parim elukogemus. Ja see toimib iga kord,” ütles Ausmeel. Ausmeel lisas, et kui kandidaat on jaatava vastuse andnud, siis müügisuvest pääseb vaid vanglakaristuse või haiglarežiimiga. “Meie jaoks piiblite müümine ongi puhkus 💪 – me ei jäta oma unistuste tagaajamist👊 🙌,” rääkis motiveeritud Kõigeausammeel.

Reis ei kesta kaua

Northeasterni skeem on lihtne. Enne reisi Mehhikosse tekitatakse noortesse võimalikult palju pimeusku. Korraldatakse konverentse ja edukoolitusi, kus räägitakse Kesk-Ameerikas ootavatest rahamägedest ning parimast suvetööst eales. Kohale on veetud mitu endist Northeasterni noort, kes on olnud osa skeemist ning seda kõike ainult kinnitavad. Peamiselt treenitakse motot No hay problemas irresolubles, la respuesta es un amigo en México. Ega keegi täpselt ei teagi, mida see kohalikus keeles tähendab, kuid see annab kõigile jõudu.